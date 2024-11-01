Учёные показали силуэт гигантского хищника из глубин космоса по случаю Хэллоуина

Европейская южная обсерватория (ESO) в честь празднования Хэллоуина опубликовала в соцсетях снимок необычной тёмной туманности в созвездии Скорпиона. Холодные и плотные скопления космической пыли приняли форму волка, окружённого светящимися «звёздными облаками».

По словам астрономов, космический «хищник» занимает на небе площадь, равную четырём полным Лунам. Туманность «Тёмный волк» расположена неподалёку от центра Млечного пути и удалена от Земли на 5,3 тысячи световых лет. Заметить её невооружённым глазом не получится, а телескоп составил снимок из нескольких фотографий со специальным фильтром, пропускающим свет определённого цвета.

«Если присмотреться, то волк может оказаться даже оборотнем, готовым схватить ничего не подозревающих прохожих», — сыронизировали в ESO по случаю Хэллоуина.