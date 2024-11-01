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1 ноября, 00:56

Евгения Медведева намекнула на расставание с фигуристом Чигирёвым

Евгения Медведева заявила, что мечтает о большой любви и семье

Евгения Медведева. Обложка © Telegram / Evgenia Medvedeva

Евгения Медведева. Обложка © Telegram / Evgenia Medvedeva

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью для журнала Hello поделилась новостью о расставании с фигуристом Дмитрием Чигиревым.

24-летняя спортсменка отметила, что её планы на ближайшие пять лет остаются неопределёнными, однако она выразила желание найти вторую половинку и создать семью. Медведева добавила, что сейчас свободна и, как и многие, мечтает о настоящей любви и счастье в семейной жизни.

«Какие планы на ближайшую пятилетку до следующего юбилея? Сложный вопрос. Давайте я отвечу, что найти любовь и завести семью. Я сейчас девушка свободная, как и все, мечтаю о большой любви и счастливой семье», — сказала Медведева.

Напомним, в прошлом году спортсменка впервые рассказала о своих отношениях с 23-летним Дмитрием Чигиревым, который занимается парным катанием. Уроженец Саранска на данный момент выступает за сборную Узбекистана.

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Ранее Евгения Медведева призналась, что врачи запретили ей выходить на лёд из-за большого количества внеочередных преждевременных сердечных сокращений. Позднее она успокоила поклонников, заявив, что её здоровью ничего не угрожает.

Артём Гапоненко
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