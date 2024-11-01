Полицейские аэропорта Сочи пытались заработать на нелегальном ввозе iPhone, но попались на взятке

В Сочи задержали за взяточничество начальника полиции местного аэропорта. По данным SHOT, он позволял ввозить из Дубая новейшие iPhone 16 без декларирования.

Сдал сотрудника местный бизнесмен, который планировал провести в РФ 30 новых смартфонов, минуя таможенные проверки. Он встретился с начальников линейного отдела полиции и его подчинённым — командиром партульно-постовой службы возле терминала воздушной гавани. Правоохранители, по его словам, согласились пропустить телефоны за взятку в 150 тысяч рублей. Однако предприниматель передумал и вместо передачи денег сообщил эту информацию в правоохранительные органы.

Впоследствии он согласился принять участие в оперативных действиях, чтобы поймать взяточников. Предприниматель встретился с сотрудниками на той же площади у сочинского аэропорта и передал им 150 тысяч. Тогда-то нарушителей закона и задержали. Сейчас оба находятся под стражей, возбуждено уголовное дело за получение взятки группой лиц по предварительному сговору.