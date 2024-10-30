В Петербурге задержали двоих полицейских за получение взятки в 1,8 млн рублей

В Санкт-Петербурге двое сотрудников полиции попались на получении взятки. По данным следствия, они должны были скрыть информацию о мужчине, у которого нашли наркотики. Сумму за услугу злоумышленники назвали не маленькую — 1,8 млн рублей, передаёт ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

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«29 октября оперуполномоченный ОКОН, находясь в салоне автомобиля, в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия, получил от мужчины часть взятки в сумме 500 тысяч рублей, после чего был задержан», — уточнили в ГСУ СК.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Проводятся мероприятия для установления всех подробностей преступления. Решается вопрос об избрании для полицейских меры пресечения. Уточняется, что один из подозреваемых занимал должность старшего оперуполномоченного ОКОН УМВД РФ по Красносельскому району, а второй был участковым в Кировском районе.