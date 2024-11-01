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1 ноября, 02:32

Лавров впервые с начала спецоперации на Украине посетит страну Евросоюза

Лавров в декабре намерен посетить Мальту для участия в заседании ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров планирует посетить Мальту в декабре 2024 года для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с газетой «Ведомости» заявила, что это станет первым визитом дипломата в страну Евросоюза после начала СВО на Украине.

Она подчеркнула, что Мальта, принимающая у себя это мероприятие, должна обеспечить возможность участия всех стран-членов ОБСЕ. По словам представителей посольства страны в Москве, подготовка мероприятия идёт по плану, и все делегации регулярно получают соответствующую информацию.

Последний визит Лаврова в страну ЕС состоялся в декабре 2021 года, когда он также принимал участие в заседании Совета министров ОБСЕ, которое проводилось в Стокгольме.

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Ранее Лавров охарактеризовал так называемый мирный план Владимира Зеленского как шизофренический. Дипломат отметил, что он не способствует установлению мира в Европе, как и другие его неэффективные формулы.

Артём Гапоненко
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