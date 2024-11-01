Британская рок-группа The Cure «ожила» на Хэллоуин впервые за 16 лет

Британская рок-группа The Cure анонсировала выход своего нового альбома под названием «Songs of a Lost World», который стал их первым релизом за 16 лет. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как отмечает издание, этот альбом отличается тем, что единственным автором песен стал лидер группы Роберт Смит, что делает его уникальным в дискографии коллектива. Последний альбом группы — «4:13 Dream» — вышел в 2008 году, после чего The Cure сосредоточились на концертной деятельности.

Группа была основана в 1976 году на волне постпанка и новой волны, а в 1980-х годах Смит изменил её имидж, внедрив более лёгкие, поп-ориентированные композиции. На сегодняшний день The Cure выпустили 13 студийных альбомов.