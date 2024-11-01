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1 ноября, 04:34

Филиппо призвал уничтожить Евросоюз, пока он не развязал войну c Россией

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал опасения о том, что Евросоюз готовится к масштабной войне. В своём сообщении в соцсети X он сослался на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, в котором утверждается о необходимости формирования трёхдневных запасов у жителей европейских стран на случай чрезвычайных ситуаций.

Политик предполагает, что подобные рекомендации свидетельствуют о подготовке людей к возможному конфликту с Россией. Он охарактеризовал эту ситуацию как «полное безумие» и призвал к выходу Франции из Евросоюза, выступая за разрушение этого объединения.

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В демилитаризованной зоне между Россией и Украиной хотят разместить войска ЕС

Ранее Филиппо высказал мнение о том, что западные страны должны прекратить воспринимать БРИКС как угрозу. Он отметил, что создание этого объединения меняет миропорядок и оспаривает империалистические амбиции США.

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wikimedia / Gauthier Bouchet

Артём Гапоненко
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