Филиппо призвал уничтожить Евросоюз, пока он не развязал войну c Россией
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал опасения о том, что Евросоюз готовится к масштабной войне. В своём сообщении в соцсети X он сослался на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, в котором утверждается о необходимости формирования трёхдневных запасов у жителей европейских стран на случай чрезвычайных ситуаций.
Политик предполагает, что подобные рекомендации свидетельствуют о подготовке людей к возможному конфликту с Россией. Он охарактеризовал эту ситуацию как «полное безумие» и призвал к выходу Франции из Евросоюза, выступая за разрушение этого объединения.
Ранее Филиппо высказал мнение о том, что западные страны должны прекратить воспринимать БРИКС как угрозу. Он отметил, что создание этого объединения меняет миропорядок и оспаривает империалистические амбиции США.
wikimedia / Gauthier Bouchet