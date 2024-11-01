Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал опасения о том, что Евросоюз готовится к масштабной войне. В своём сообщении в соцсети X он сослался на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, в котором утверждается о необходимости формирования трёхдневных запасов у жителей европейских стран на случай чрезвычайных ситуаций.

Политик предполагает, что подобные рекомендации свидетельствуют о подготовке людей к возможному конфликту с Россией. Он охарактеризовал эту ситуацию как «полное безумие» и призвал к выходу Франции из Евросоюза, выступая за разрушение этого объединения.