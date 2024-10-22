Французский политик Филиппо: Западу стоит увидеть в БРИКС шанс для развития
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение о том, что западные страны должны прекратить воспринимать БРИКС как угрозу. В интервью РИА «Новости» он отметил, что создание этого объединения меняет миропорядок и оспаривает империалистические амбиции США.
Филиппо считает, что если западные государства не начнут диалог с БРИКС, они рискуют оказаться в крайне уязвимом положении. Политик заявил, что на повестке дня стоит вопрос, готовы ли западные страны пожертвовать своим будущим ради американского империализма или же им следует увидеть в БРИКС возможность для собственного развития.
Напомним, саммит БРИКС пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. В Министерстве иностранных дел России отметили, что это мероприятие станет значимым событием мирового уровня. Увеличение числа стран, желающих присоединиться к БРИКС, наглядно свидетельствует о постоянном интересе к этой организации.
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