Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение о том, что западные страны должны прекратить воспринимать БРИКС как угрозу. В интервью РИА «Новости» он отметил, что создание этого объединения меняет миропорядок и оспаривает империалистические амбиции США.

Филиппо считает, что если западные государства не начнут диалог с БРИКС, они рискуют оказаться в крайне уязвимом положении. Политик заявил, что на повестке дня стоит вопрос, готовы ли западные страны пожертвовать своим будущим ради американского империализма или же им следует увидеть в БРИКС возможность для собственного развития.