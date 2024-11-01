Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 05:05

Лавров заявил, что военное сотрудничество Турции с Украиной вызывает вопросы

Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает вопросы, особенно в свете стремления Анкары играть роль посредника в конфликте между Москвой и Киевом. Озабоченность по этому поводу в интервью изданию Hurriyet высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Анкара продолжает активно взаимодействовать с украинским правительством в сфере военных технологий. Лавров отметил, что турецкое оружие применяется украинскими вооружёнными силами против российских военнослужащих и гражданских лиц, что вызывает недоумение, учитывая заявления турецкого руководства о готовности выступать в роли посредника.

Эрдоган обозначил позицию Турции насчёт БРИКС
Эрдоган обозначил позицию Турции насчёт БРИКС

Ранее стало известно, что Сергей Лавров планирует посетить Мальту в декабре 2024 года для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Это станет первым визитом дипломата в страну Евросоюза после начала СВО на Украине.

Обложка ©

Life.ru

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Турция
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar