Лавров заявил, что военное сотрудничество Турции с Украиной вызывает вопросы
Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает вопросы, особенно в свете стремления Анкары играть роль посредника в конфликте между Москвой и Киевом. Озабоченность по этому поводу в интервью изданию Hurriyet высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Анкара продолжает активно взаимодействовать с украинским правительством в сфере военных технологий. Лавров отметил, что турецкое оружие применяется украинскими вооружёнными силами против российских военнослужащих и гражданских лиц, что вызывает недоумение, учитывая заявления турецкого руководства о готовности выступать в роли посредника.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров планирует посетить Мальту в декабре 2024 года для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Это станет первым визитом дипломата в страну Евросоюза после начала СВО на Украине.
Life.ru