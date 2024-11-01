Лавров заявил, что военное сотрудничество Турции с Украиной вызывает вопросы

Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает вопросы, особенно в свете стремления Анкары играть роль посредника в конфликте между Москвой и Киевом. Озабоченность по этому поводу в интервью изданию Hurriyet высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Анкара продолжает активно взаимодействовать с украинским правительством в сфере военных технологий. Лавров отметил, что турецкое оружие применяется украинскими вооружёнными силами против российских военнослужащих и гражданских лиц, что вызывает недоумение, учитывая заявления турецкого руководства о готовности выступать в роли посредника.