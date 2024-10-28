Эрдоган обозначил позицию Турции насчёт БРИКС

Турции выгодно развивать сотрудничество со странами БРИКС, однако объединение не является для Анкары альтернативой Евросоюза (ЕС). Соответствующее заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Развитие отношений нашей страны с БРИКС не является и не может быть альтернативой нашим нынешним обязательствам», — сказал турецкий лидер по итогам заседания кабмина.



По словам Эрдогана, БРИКС не следует держать на расстоянии, ведь объединение охватывает 30% площади земного шара, 45% его населения, 40% мировой добычи нефти, 25% экспорта товаров, две пятых торговли, и имеет глобальную экономическую перспективу.

Также политик подчеркнул, что Турция участвует во всех площадках как член НАТО и страна, ведущая переговоры о вступлении в ЕС.