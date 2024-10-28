Эрдоган обозначил позицию Турции насчёт БРИКС
Эрдоган: БРИКС не может быть для Турции альтернативой
Турции выгодно развивать сотрудничество со странами БРИКС, однако объединение не является для Анкары альтернативой Евросоюза (ЕС). Соответствующее заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Развитие отношений нашей страны с БРИКС не является и не может быть альтернативой нашим нынешним обязательствам», — сказал турецкий лидер по итогам заседания кабмина.
По словам Эрдогана, БРИКС не следует держать на расстоянии, ведь объединение охватывает 30% площади земного шара, 45% его населения, 40% мировой добычи нефти, 25% экспорта товаров, две пятых торговли, и имеет глобальную экономическую перспективу.
Также политик подчеркнул, что Турция участвует во всех площадках как член НАТО и страна, ведущая переговоры о вступлении в ЕС.
Напомним, президент Турции участвовал в саммите БРИКС, проходившем в Казани. Он был единственным лидером страны НАТО там. Эрдоган начал программу со встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, после чего поговорил с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Политик заверил, что Анкара продолжит прилагать усилия для того, чтобы конфликт закончился путём переговоров уже в ближайшее время.
Саммит БРИКС проводился в Казани с 22 по 24 октября. По словам российского президента Владимира Путина новые члены объединения убедились, что организация основана на принципах взаимоуважения и учёта интересов каждого участника. Мероприятие посетили 36 делегаций от государств и шесть от международных организаций.
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