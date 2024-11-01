«‎Трогал ниже ягодиц»: Экс-кандидат в губернаторы Петербурга арестован в Гонконге за домогательства

Бывший кандидат в губернаторы Санкт Петербурга Иосиф Джагаев попал в неприятности в Гонконге. Его арестовала полиция за приставания к незнакомке в местном баре, рассказала сестра политика Джульетта.

История началась 24 октября, но связаться с бизнесменом удалось только недавно. По словам сестры, Джагаев перебрал в баре на некоем мероприятии. Затем он вышел на улицу, но дальнейших событий того вечера политик уже не смог вспомнить. Очнулся праздный гуляка уже в полицейском участке, где ему предъявили серьёзную статью, обвинив в домогательствах к женщине. Подписывать протоколы он не стал, а видео с доказательствами того, что он действительно распускал руки, ему так и не показали.

«Полиция обвинила Иосифа в прикосновении к даме ниже ягодиц. Через день его начали допрашивать и требовали признать вину без суда. Он отказался. Хотел провести очную ставку с неизвестным лицом или хотя бы показать видеозапись момента. Но тщетно», — пожаловалась «Сапе» Джульетта.

В итоге на следующий день Джагаев отправился в суд, заседание которого проходило без переводчика, а затем был помещён в камеру исправительного учреждения Лай Чи Кок. 30 октября политика отпустили – за него внесли залог размеров в 10000 местных долларов (около 125 тысяч рублей). Однако ему запретили покидать Гонконг и пользоваться Интернетом. Впереди ждёт ещё одно заседание суда, родственники беспокоятся, что без поддержки адвокатов и российских консулов бизнесмена могут осудить по «притянутой за уши» статье.