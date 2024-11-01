«Они в меня стреляют!» Тревел-блогер Вася Щупальце записал видео «бегства от талибов*», но есть одно но
«Похищенный талибами*» в Пакистане тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь
Тревел-путешественник Вася Щупальце (Игорь Бабко), пропавший во время съёмок в районе горы Дера-Исмаил-хан в Пакистане, объявился с новым видео и поиронизировал над сообщениями СМИ о его похищении «Талибаном»*.
Вася Щупальце. Видео © VK / Shupaltse Vasya
«Захватившие меня в плен талибы* стреляют, я от них ухожу, они не могут в меня попасть», – говорит на кадрах блогер не без издёвки и уходит размеренным шагом.
Напомним, об исчезновении Васи Щупальце (Игоря Бабко) стало известно 28 октября. Утверждалось, что его похитил Талибан*. Блогер снимал видео в районе Дера-Исмаил-хан, а потом связь с ним оборвалась.
* Деятельность организации запрещена ООН.
VK / Shupaltse Vasya