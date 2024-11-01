Украденный из архивов России указ Петра II продали на аукционе во Франции

Указ Петра II, который украли из Российского военно-исторического архива, продали во Франции на аукционе. Такую информацию опубликовал французский аукционный дом Аguttes.

За подлинник заплатили более чем €3 тысячи (318 тысяч рублей). В описании лота было сказано, что данный документ является «очень редким», потому что внук Петра I умер рано, в 14 лет.