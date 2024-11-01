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1 ноября, 07:12

Украденный из архивов России указ Петра II продали на аукционе во Франции

Портрет российского императора Николая II. Обложка © Третьяковская галерея / Григорий Молчанов

Портрет российского императора Николая II. Обложка © Третьяковская галерея / Григорий Молчанов

Указ Петра II, который украли из Российского военно-исторического архива, продали во Франции на аукционе. Такую информацию опубликовал французский аукционный дом Аguttes.

За подлинник заплатили более чем €3 тысячи (318 тысяч рублей). В описании лота было сказано, что данный документ является «очень редким», потому что внук Петра I умер рано, в 14 лет.

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Напомним, что о краже указа стало известно пару дней назад. Муляж заметила заместитель директора Российского военно-исторического архива Василиса Денисова. Именно она обнаружила, что документ об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова. 9 сентября 1727 г.», оказался муляжом. Правоохранители уже приступили к проверке.

Наталья Афонина
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