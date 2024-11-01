«‎Русская баба» выпала с 4-го этажа, а потом невозмутимо встала и поднялась в квартиру

В Санкт-Петербурга женщина выпала с четвёртого этажа, приземлилась на третьем, просто встала и вернулась к себе домой. После приезда медиков оказалось, что настоящая «русская баба» получила тяжелейшие травмы, сообщает Mash на Мойке.

Всё произошла в Приморском районе. 44-летняя мадам выпивала вместе со своим возлюбленным. Мужчина устал и пошёл спать, а проснулся уже от стука. В дверях стояла любимая — она вернулась домой. Женщина не очень внятно рассказала о падении и ухажёр вызвал ей скорую. Оказалось, что пострадавшая получила травму позвоночника, головы, груди и живота. Её госпитализировали в реанимацию.

С жительницей мужчина встречается год. Накануне она получила предложение руки и сердца. Пара планировала в скором времени подать заявление в ЗАГС.