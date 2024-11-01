Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 07:57

«‎Русская баба» выпала с 4-го этажа, а потом невозмутимо встала и поднялась в квартиру

В Петербурге женщина выпала с четвёртого этажа, встала и вернулась в квартиру

Женщина выпала с четвёртого этажа и выжила, получив травму позвоночника. Обложка Telegram / Mash на Мойке

Женщина выпала с четвёртого этажа и выжила, получив травму позвоночника. Обложка Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурга женщина выпала с четвёртого этажа, приземлилась на третьем, просто встала и вернулась к себе домой. После приезда медиков оказалось, что настоящая «русская баба» получила тяжелейшие травмы, сообщает Mash на Мойке.

Всё произошла в Приморском районе. 44-летняя мадам выпивала вместе со своим возлюбленным. Мужчина устал и пошёл спать, а проснулся уже от стука. В дверях стояла любимая — она вернулась домой. Женщина не очень внятно рассказала о падении и ухажёр вызвал ей скорую. Оказалось, что пострадавшая получила травму позвоночника, головы, груди и живота. Её госпитализировали в реанимацию.

С жительницей мужчина встречается год. Накануне она получила предложение руки и сердца. Пара планировала в скором времени подать заявление в ЗАГС.

В Петербурге школьница выпала из окна после вечеринки с друзьями и выжила
В Петербурге школьница выпала из окна после вечеринки с друзьями и выжила

Ранее Life.ru рассказал о похожей везучей жительнице Калининграда. Пьяная женщина выпала из окна дома на пятом этаже и осталась жива благодаря спасателям. Мадам рухнула на козырёк подъезда. Спасатели достали её с помощью альпинистского снаряжения и передали врачам.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar