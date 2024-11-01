«Русская баба» выпала с 4-го этажа, а потом невозмутимо встала и поднялась в квартиру
В Петербурге женщина выпала с четвёртого этажа, встала и вернулась в квартиру
Женщина выпала с четвёртого этажа и выжила, получив травму позвоночника. Обложка Telegram / Mash на Мойке
В Санкт-Петербурга женщина выпала с четвёртого этажа, приземлилась на третьем, просто встала и вернулась к себе домой. После приезда медиков оказалось, что настоящая «русская баба» получила тяжелейшие травмы, сообщает Mash на Мойке.
Всё произошла в Приморском районе. 44-летняя мадам выпивала вместе со своим возлюбленным. Мужчина устал и пошёл спать, а проснулся уже от стука. В дверях стояла любимая — она вернулась домой. Женщина не очень внятно рассказала о падении и ухажёр вызвал ей скорую. Оказалось, что пострадавшая получила травму позвоночника, головы, груди и живота. Её госпитализировали в реанимацию.
С жительницей мужчина встречается год. Накануне она получила предложение руки и сердца. Пара планировала в скором времени подать заявление в ЗАГС.
Ранее Life.ru рассказал о похожей везучей жительнице Калининграда. Пьяная женщина выпала из окна дома на пятом этаже и осталась жива благодаря спасателям. Мадам рухнула на козырёк подъезда. Спасатели достали её с помощью альпинистского снаряжения и передали врачам.