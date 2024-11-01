Изменнику из Генконсульства США в Приморье вынесли приговор за сбор данных об СВО

Сегодня, 1 ноября, Приморский краевой суд огласил приговор в отношении экс-сотрудника Генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова, который обвиняется в тайном сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона в своём телеграм-канале.

Жителя Приморья приговорили к тюрьме за госизмену. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края

«Приморским краевым судом провозглашён приговор в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства», — сказано в публикации.

Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также он будет обязан выплатить 1 000 000 рублей в качестве штрафа. После отсидки он подвергнется ограничению свободы на срок 1 год 4 месяца.

«Кроме того, у осужденного конфискованы денежные средства в сумме более 400 000 рублей и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления», — сказано в сообщении.