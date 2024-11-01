Патрушев обсудил с крымскими судостроителями защиту их предприятий от атак ВСУ
Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Крым провёл встречу с руководителями судостроительных предприятий региона. Об этом сообщили журналистам в аппарате помощника президента.
На встрече обсуждались текущее состояние судостроительной отрасли в Крыму, а также перспективы развития местных заводов и верфей.
«В ходе совещания были разработаны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз со стороны вооружённых формирований Украины», — отмечается в сообщении.
Напомним, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили террористические атаки с помощью 83 беспилотников ВСУ в шести регионах России. Самая массовая атака пришлась на Курскую область – там было сбито 36 БПЛА. Ещё 20 дронов атаковали Брянскую область, 12 аппаратов – Крым, восемь — Воронежскую область, четыре — Орловскую область и три – Белгородскую область.
Сергей Мальгавко/ТАСС