Патрушев обсудил с крымскими судостроителями защиту их предприятий от атак ВСУ

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Крым провёл встречу с руководителями судостроительных предприятий региона. Об этом сообщили журналистам в аппарате помощника президента.

На встрече обсуждались текущее состояние судостроительной отрасли в Крыму, а также перспективы развития местных заводов и верфей.

«В ходе совещания были разработаны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз со стороны вооружённых формирований Украины», — отмечается в сообщении.