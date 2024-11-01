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1 ноября, 07:41

Патрушев обсудил с крымскими судостроителями защиту их предприятий от атак ВСУ

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Крым провёл встречу с руководителями судостроительных предприятий региона. Об этом сообщили журналистам в аппарате помощника президента.

На встрече обсуждались текущее состояние судостроительной отрасли в Крыму, а также перспективы развития местных заводов и верфей.

«В ходе совещания были разработаны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз со стороны вооружённых формирований Украины», — отмечается в сообщении.

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Напомним, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили террористические атаки с помощью 83 беспилотников ВСУ в шести регионах России. Самая массовая атака пришлась на Курскую область – там было сбито 36 БПЛА. Ещё 20 дронов атаковали Брянскую область, 12 аппаратов – Крым, восемь — Воронежскую область, четыре — Орловскую область и три – Белгородскую область.

Обложка ©

Сергей Мальгавко/ТАСС

Марина Фещенко
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