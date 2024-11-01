Косметолог из Москвы устроила шопинг на Wildberries по карте клиентки

В Москве косметолог тайно воспользовалась банковской карточкой клиентки, выпавшей из её сумки, чтобы совершить покупки на Wildberries. Измайловский суд столицы оштрафовал нарушительницу. О случившемся пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Всё произошло этим летом в салоне красоты в ТЦ «Заря». Косметолог проводила москвичке процедуру, во время которой та лежала с закрытыми глазами на кушетке. В этот момент подозреваемая увидела на полу выпавшую из сумки женщины банковскую карту. Она тут же незаметно добавила номер в свой личный кабинет на сайте Wildberries, а затем убрала карту обратно в сумку.

Позже косметолог совершила несколько дорогих покупок на маркетплейсе за чужой счёт. Она купила отпариватель, косметику, сумку, постельное бельё, полотенца. Однако владелица карты заметила снятие денег и обратилась в полицию. Косметолога задержали. Дело было возбуждено по ст.158 УК РФ. Суд оштрафовал злоумышленницу, хотя по статье она могла получить и до 6 лет тюрьмы.