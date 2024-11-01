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1 ноября, 08:12

Косметолог из Москвы устроила шопинг на Wildberries по карте клиентки

В Москве оштрафована косметолог за оплату покупок на Wildberries картой клиентки

В Москве косметолог тайно воспользовалась банковской карточкой клиентки, выпавшей из её сумки, чтобы совершить покупки на Wildberries. Измайловский суд столицы оштрафовал нарушительницу. О случившемся пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Всё произошло этим летом в салоне красоты в ТЦ «Заря». Косметолог проводила москвичке процедуру, во время которой та лежала с закрытыми глазами на кушетке. В этот момент подозреваемая увидела на полу выпавшую из сумки женщины банковскую карту. Она тут же незаметно добавила номер в свой личный кабинет на сайте Wildberries, а затем убрала карту обратно в сумку.

Позже косметолог совершила несколько дорогих покупок на маркетплейсе за чужой счёт. Она купила отпариватель, косметику, сумку, постельное бельё, полотенца. Однако владелица карты заметила снятие денег и обратилась в полицию. Косметолога задержали. Дело было возбуждено по ст.158 УК РФ. Суд оштрафовал злоумышленницу, хотя по статье она могла получить и до 6 лет тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что у продюсера российского кино, сериалов и театральных постановок Юлии Рымар украли сумку Louis Vuitton стоимостью в 260 тысяч рублей в одном из столичных баров. Задержать преступника помогли охранники заведения.

Обложка ©

freepik / racool_studio

Татьяна Миссуми
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