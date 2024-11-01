Спастись невозможно: В древних текстах найдены три признака скорого апокалипсиса

Теологи выявили основные признаки, указывающие на приближающийся апокалипсис, по которым можно определить скорый конец существования мира. В Библии упоминается, что одним из предвестников Второго пришествия Христа может стать возвращение евреев на свои исторические земли.

Кроме того, в древних текстах говорится о строительстве храма в Иерусалиме, который уже дважды был разрушен. Третий его возврат станет знаковым событием, после которого наступит апокалипсис.

Святой апостол Павел также высказывался о начале конца света, связывая его с вероотступничеством. Если на Земле будет достаточно праведников, живущих безгрешной жизнью, мир сможет сохранить баланс. В противном случае, если человечество погрузится в грех, последствия могут быть катастрофическими.

Люди могут столкнуться со Страшным судом после Второго пришествия Христа. Считается, что праведники будут вознесены в небесный Иерусалим, тогда как грешники окажутся в геенне огненной. Искренняя вера в Бога, молитвы и очищение души являются ключевыми для спасения мира, пишет агентство «Кулик».