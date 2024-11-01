Спастись невозможно: В древних текстах найдены три признака скорого апокалипсиса
Теологи выявили три признака, указывающие на приближающийся апокалипсис
Теологи выявили основные признаки, указывающие на приближающийся апокалипсис, по которым можно определить скорый конец существования мира. В Библии упоминается, что одним из предвестников Второго пришествия Христа может стать возвращение евреев на свои исторические земли.
Кроме того, в древних текстах говорится о строительстве храма в Иерусалиме, который уже дважды был разрушен. Третий его возврат станет знаковым событием, после которого наступит апокалипсис.
Святой апостол Павел также высказывался о начале конца света, связывая его с вероотступничеством. Если на Земле будет достаточно праведников, живущих безгрешной жизнью, мир сможет сохранить баланс. В противном случае, если человечество погрузится в грех, последствия могут быть катастрофическими.
Люди могут столкнуться со Страшным судом после Второго пришествия Христа. Считается, что праведники будут вознесены в небесный Иерусалим, тогда как грешники окажутся в геенне огненной. Искренняя вера в Бога, молитвы и очищение души являются ключевыми для спасения мира, пишет агентство «Кулик».
Ранее в наводнении в Сахаре увидели знамение апокалипсиса. По мнению экстрасенсов, наводное в пустыне указывает на то, что на Земле действует эффект парника и глобально меняется климат. Где раньше было жарко — станет холодно, а где было холодно — станет жарко.
Kandinsky 3.1 / Life.ru