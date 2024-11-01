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Регион
1 ноября, 08:27

Российский регион увеличил выплату участникам СВО до 1,5 млн

В Чувашии региональная выплата за участие в спецоперации увеличена до 1 млн

В Чувашской Республике в два раза увеличили выплату, которую получает доброволец, подписавший контракт с Минобороны РФ. Соответствующий указ уже подписал глава региона Олег Николаев.

«В Чувашии вдвое увеличиваем региональную единовременную выплату участникам специальной военной операции – с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Сегодня подписал соответствующий Указ»,сообщил Николаев в своём телеграм-канале.

Таким образом, вместе с выплатой от Минобороны и помощью предприятий республики каждый доброволец за подписание контракта получит 1 млн 500 тысяч рублей. Глава Чувашии обещал и дальше поддерживать защитников Родины, мужественно отстаивающих безопасность и суверенитет России. Все меры поддержи семей военнослужащих сохраняются, отметил губернатор, назвав главным приоритетом заботу о них.

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Ранее Life.ru рассказывал о подвиге трёх российских диверсантов спецназа «Ахмат», которые десять дней провели в тылу ВСУ и убивали противников, не имея поддержки со стороны своих. Они находились на юго-западе Часова Яра в Бахмутском районе и помогли сослуживцам продвинуться за канал Северский Донец, к которому не было доступа с весны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Владимир Озеров
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