Российский регион увеличил выплату участникам СВО до 1,5 млн

В Чувашской Республике в два раза увеличили выплату, которую получает доброволец, подписавший контракт с Минобороны РФ. Соответствующий указ уже подписал глава региона Олег Николаев.

«В Чувашии вдвое увеличиваем региональную единовременную выплату участникам специальной военной операции – с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Сегодня подписал соответствующий Указ», — сообщил Николаев в своём телеграм-канале.

Таким образом, вместе с выплатой от Минобороны и помощью предприятий республики каждый доброволец за подписание контракта получит 1 млн 500 тысяч рублей. Глава Чувашии обещал и дальше поддерживать защитников Родины, мужественно отстаивающих безопасность и суверенитет России. Все меры поддержи семей военнослужащих сохраняются, отметил губернатор, назвав главным приоритетом заботу о них.