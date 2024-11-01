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1 ноября, 08:46

Пассажиры с билетами за 80 тысяч не попали на рейсы из-за коллапса в аэропорту Елизово

Прокуратура начала проверку после жалоб пассажиров на пробки в аэропорту Елизово

Пассажиры опаздывают на регистрацию на свои рейсы из-за огромной очереди в аэропорту Елизово города Петропавловска-Камчатского. Об этом агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» рассказал Александр Василевских, которого не допустили на новосибирский рейс, хотя он приехал в аэропорт почти за час до окончания регистрации.

«Приехав заблаговременно в аэропорт, увидел очень большую очередь на улице. Такое видел впервые. Сквозь очередь невозможно было продраться, были дети, женщины и злые мужчины, которых также нервировала данная ситуация», — поделился пассажир.

Спустя час Александр смог добраться до контроля при входе. Оказалось, что всё это время работала всего одна рамка — это и стало причиной образования огромной очереди. Прибывшие пожарные закрыли проход ещё на 10 минут, задержав людей.

«В итоге я опоздал на регистрацию всего на одну минуту, но меня не пустили! Сказали, что билет сгорел и возврату или обмену не подлежит. В итоге я потерял большую сумму, так как билеты были в бизнес-класс. Не знаю, что мне делать. Билеты на эконом-класс на ближайшие даты стоят от 80 тысяч рублей!» — недоумевает Василевских.

По словам пассажира, не только он опоздал на свой рейс из-за очереди в аэропорту. Несколько человек также не смогли попасть в самолёт. Об этом рассказали несколько региональных телеграм-каналов, после чего прокуратура начала проверку по факту происходящего. В пресс-службе ведомства уверили, будет проверено соблюдение законодательства о защите прав пассажиров.

Кстати, иногда в аэропорту не обходится и без драк. Так, пассажирки British Airways подрались из-за кепки с лозунгом Трампа: «Make America Great Again» (Сделаем Америку снова великой). Женщина потребовала от попутчицы снять красную кепку с лозунгом. После отказа началась ссора, перешедшая на борт самолёта. В итоге пилоты вызвали полицию, и сотрудники правоохранительных органов поднялись на борт, чтобы вывести дебоширок.

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Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Алена Пенчугина
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