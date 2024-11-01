Пассажиры с билетами за 80 тысяч не попали на рейсы из-за коллапса в аэропорту Елизово

Пассажиры опаздывают на регистрацию на свои рейсы из-за огромной очереди в аэропорту Елизово города Петропавловска-Камчатского. Об этом агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» рассказал Александр Василевских, которого не допустили на новосибирский рейс, хотя он приехал в аэропорт почти за час до окончания регистрации.

«Приехав заблаговременно в аэропорт, увидел очень большую очередь на улице. Такое видел впервые. Сквозь очередь невозможно было продраться, были дети, женщины и злые мужчины, которых также нервировала данная ситуация», — поделился пассажир.

Спустя час Александр смог добраться до контроля при входе. Оказалось, что всё это время работала всего одна рамка — это и стало причиной образования огромной очереди. Прибывшие пожарные закрыли проход ещё на 10 минут, задержав людей.

«В итоге я опоздал на регистрацию всего на одну минуту, но меня не пустили! Сказали, что билет сгорел и возврату или обмену не подлежит. В итоге я потерял большую сумму, так как билеты были в бизнес-класс. Не знаю, что мне делать. Билеты на эконом-класс на ближайшие даты стоят от 80 тысяч рублей!» — недоумевает Василевских.

По словам пассажира, не только он опоздал на свой рейс из-за очереди в аэропорту. Несколько человек также не смогли попасть в самолёт. Об этом рассказали несколько региональных телеграм-каналов, после чего прокуратура начала проверку по факту происходящего. В пресс-службе ведомства уверили, будет проверено соблюдение законодательства о защите прав пассажиров.