В Москву 1 ноября придут снег, дождь и гололедица

Мерзкая дождливо-снежная погода будет в Москве сегодня, 1 ноября. Жителей и гостей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. Ночью и днём в городе пройдёт дождь со снегом, местами сильный. Об этом москвичей предупредила пресс-служба мэра города на официальном сайте.

Порывы ветра будут достигать от 16 метров до 21 метра в секунду, а на дорогах может образоваться гололедица. Водителям порекомендовали снизить скорость и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходов также попросили обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Не стоит оставлять детей без присмотра.