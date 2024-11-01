В Москву 1 ноября придут снег, дождь и гололедица
Мерзкая дождливо-снежная погода будет в Москве сегодня, 1 ноября. Жителей и гостей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. Ночью и днём в городе пройдёт дождь со снегом, местами сильный. Об этом москвичей предупредила пресс-служба мэра города на официальном сайте.
Порывы ветра будут достигать от 16 метров до 21 метра в секунду, а на дорогах может образоваться гололедица. Водителям порекомендовали снизить скорость и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходов также попросили обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Не стоит оставлять детей без присмотра.
Из-за непонятной погоды в Москве зафиксировано большое количество болезней. Пока одни ходят в лёгких куртках и кроссовках, другие надевают пуховики и сапоги. Для того чтобы точно не заболеть этим летом врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух назвала самую главную витаминную бомбу. Это растение с витаминами C, P и B, а также калием и магнием. В осеннее время его уникальный состав способен укрепить иммунитет и повысит сопротивляемость организма к вирусным и бактериальным инфекциям.
Life.ru