Названа скрытая опасность самой популярной русской ягоды

Приятный кисловатый вкус клюквы многим знаком с детства. Эта ягода содержит в себе множество полезных веществ и часто применяется при простудах и укреплении иммунитета. Однако мало кто знает, что клюква может нанести серьёзный вред здоровью, поэтому некоторым людям стоит есть её с осторожностью, предупредила врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова.

Из-за содержания в этой ягоде ацетилсалициловой кислоты (тот же аспирин), она может спровоцировать аллергию и астматические приступы. Поэтому клюкву стоит исключить из рациона аллергикам и людям с бронхиальной астмой. Также нельзя сочетать её с приёмом кроверазжижающих препаратов, так как есть риск возникновения кровотечений.

Кроме того, нельзя есть клюкву при подагре и мочекаменной болезни. Из-за щавелевой кислоты (оксалаты) в составе она может откладываться в суставах и провоцировать образование камней в почках. Эта ягода противопоказана при воспалительных заболеваниях печени и желчного пузыря, язве желудка и повышенной кислотности желудочного сока. Лучше отказаться от этого продукта тем, у кого слишком чувствительные зубы, добавила врач в беседе с порталом «Страсти».