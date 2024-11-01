Песков поддержал желание АНО «Диалог» призвать ФБР к ответу в американском суде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль одобряет решение АНО «Диалог» подать в американский суд иск на ФБР за распространение фейков об организации, однако надежд на беспристрастное рассмотрение дела нет. Так он прокомментировал желание российской организации добиваться правды в суде США.
«Можно с большой долей уверенности предположить, что в таких кейсах американские суды моментально начнут терять свою непредвзятость, сбалансированность и справедливость. Они забудут об этих принципах. Поэтому больших надежд на возможность действительно непредвзятого рассмотрения таких дел в американских судах нет», — пояснил Песков.
При этом он уверен, что российские компании и СМИ поступают совершенно правильно, обращаясь с исками в американские суды, чтобы бороться с нарушениями в отношении себя. Песков подчеркнул, что «свои права надо отстаивать всеми законными средствами».
Напомним, российское АНО «Диалог» обвиняет ФБР и Правительство США в распространении фейков и подает иск в американский суд. 4 сентября 2024 года спецслужбы Штатов, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили АНО в распространении фейков, основываясь на показаниях всего лишь одного из агентов ФБР.
Life.ru