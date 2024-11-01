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1 ноября, 10:10

Неизвестный пытался поджечь военкомат в подмосковных Люберцах

Неизвестный попытался поджечь военкомат в подмосковных Люберцах. Оконная рама здания в результате выгорела целиком, пишет SHOT.

Всё произошло вчера вечером на Октябрьском проспекте. Накануне в десятом часу подозрительный мужчина положил на окно комиссариата предмет с тряпкой и облил жидкостью для розжига, в результате чего вспыхнула оконная рама. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Пожар оперативно ликвидировали прибывшие на место экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Поджигателя ищут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Ранее Life.ru рассказывал о наказании, которое получил жителя Новосибирска за диверсии по указке Киева. Он, по данным следствия, планировал поджог военкоматов по заданию батальона «Азов»*. А похожий случай произошёл в Воронеже. Там двое молодых студентов обвиняются в диверсии за поджог релейного шкафа на ж/д путях. Теперь им грозит от 10 до 20 лет.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Николь Вербер
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