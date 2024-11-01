«Экономика никого не щадит»: Торговые центры ожидает массовое банкротство

В 2025 году банкротами станут более 200 российских торговых центров. Это произойдёт из-за массовых долгов и максимально повышенной ключевой ставки, пишет «Коммерсантъ». Именно из-за решения ЦБ бизнесу стало сложнее поддерживать финансовую стабильность.

В Министерство экономики уже обратились представители Союза торгцентров (СТЦ). Они хотят попросить предоставить какие-либо преференции по кредитам владельцам торговой недвижимости. Например, субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7–10 процентов и реструктуризация существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять-десять лет.

По словам экономистов, владельцам ТЦ не стоит рассчитывать на послабления. Попросить упрощённые условия может каждый бизнес, но найти дополнительные деньги в бюджете — самая сложная задача.