Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 10:47

«Экономика никого не щадит»: Торговые центры ожидает массовое банкротство

«Ъ»: Более 200 российских ТЦ могут стать банкротами в 2025 году из-за кредитов

В 2025 году банкротами станут более 200 российских торговых центров. Это произойдёт из-за массовых долгов и максимально повышенной ключевой ставки, пишет «Коммерсантъ». Именно из-за решения ЦБ бизнесу стало сложнее поддерживать финансовую стабильность.

В Министерство экономики уже обратились представители Союза торгцентров (СТЦ). Они хотят попросить предоставить какие-либо преференции по кредитам владельцам торговой недвижимости. Например, субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7–10 процентов и реструктуризация существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять-десять лет.

По словам экономистов, владельцам ТЦ не стоит рассчитывать на послабления. Попросить упрощённые условия может каждый бизнес, но найти дополнительные деньги в бюджете — самая сложная задача.

Россиянам списали 8,5 млрд рублей по внесудебному банкротству
Россиянам списали 8,5 млрд рублей по внесудебному банкротству

К слову, недавно ключевую ставку повысили сразу на 2 процента. Совет директоров Банка России поднял её с 19 до 21 процента. Такое решение приняли из-за высокого уровня инфляции, которая складывается существенно выше июльского прогноза регулятора. При этом не исключено, дальше ставка может повыситься ещё больше.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DedMityay

Наталья Афонина
  • Новости
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar