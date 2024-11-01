«Экономика никого не щадит»: Торговые центры ожидает массовое банкротство
«Ъ»: Более 200 российских ТЦ могут стать банкротами в 2025 году из-за кредитов
В 2025 году банкротами станут более 200 российских торговых центров. Это произойдёт из-за массовых долгов и максимально повышенной ключевой ставки, пишет «Коммерсантъ». Именно из-за решения ЦБ бизнесу стало сложнее поддерживать финансовую стабильность.
В Министерство экономики уже обратились представители Союза торгцентров (СТЦ). Они хотят попросить предоставить какие-либо преференции по кредитам владельцам торговой недвижимости. Например, субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7–10 процентов и реструктуризация существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять-десять лет.
По словам экономистов, владельцам ТЦ не стоит рассчитывать на послабления. Попросить упрощённые условия может каждый бизнес, но найти дополнительные деньги в бюджете — самая сложная задача.
К слову, недавно ключевую ставку повысили сразу на 2 процента. Совет директоров Банка России поднял её с 19 до 21 процента. Такое решение приняли из-за высокого уровня инфляции, которая складывается существенно выше июльского прогноза регулятора. При этом не исключено, дальше ставка может повыситься ещё больше.
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