В Минприроды РФ одобрили проект доклада о состоянии окружающей среды
Проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году» одобрил общественный совет при Минприроды РФ, пишет РИА «ФедералПресс».
Для доклада собирали информацию о состоянии окружающей среды за прошлый год. Также эксперты обсудили актуальные проблемы и перспективные экологические инициативы.
«Ежегодный доклад служит основой для формирования государственной политики в области экологического развития страны и разработки мер, направленных на предупреждение негативного воздействия на окружающую среду», — отметили в Минприроды.
Также в министерстве предложили повышать достоверность данных в докладе и расширить его, включив информацию о снижении воздействия транспортного комплекса и механизмы зелёного финансирования. Ожидается, что будет подготовлено три версии доклада для разных категорий пользователей.
Ранее Life.ru писал о запуске пилотного проекта по переработке использованных автомобильных масел. Технология предлагает отрасли эффективное и экологичное решение, с помощью которого можно повысить безопасность окружающей среды. Это открывает возможность оперативной апробации и доработки рецептур битумных материалов и дорожно-строительных технологий.