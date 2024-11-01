В Минприроды РФ одобрили проект доклада о состоянии окружающей среды

Проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году» одобрил общественный совет при Минприроды РФ, пишет РИА «ФедералПресс».

Для доклада собирали информацию о состоянии окружающей среды за прошлый год. Также эксперты обсудили актуальные проблемы и перспективные экологические инициативы.

«Ежегодный доклад служит основой для формирования государственной политики в области экологического развития страны и разработки мер, направленных на предупреждение негативного воздействия на окружающую среду», — отметили в Минприроды.

Также в министерстве предложили повышать достоверность данных в докладе и расширить его, включив информацию о снижении воздействия транспортного комплекса и механизмы зелёного финансирования. Ожидается, что будет подготовлено три версии доклада для разных категорий пользователей.