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1 ноября, 10:13

Российский суд отказался признать слово «овца» оскорблением

Жительница Перми не смогла в суде доказать, что «овца» — это оскорбление

Суд в Перми отказался считать слово «овца» оскорблением. О курьёзном вердикте сообщают наши коллеги из Mash.

По их данным, истцом выступала местная жительница, которая поссорилась с подругой и, услышав в свой адрес «овца», оскорбилась. Они пошла в суд и затребовала 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, но не тут-то было.

Вердикт оказался не в пользу обиженной истицы. В словаре русской брани этого слова не нашлось, а толковый словарь поясняет, что овца — «жвачное млекопитающее», а в переносном значении— «человек, сбившийся с пути». Словом, на оскорбление не тянет.

«Овцу» признали «оценочным суждением о личности» и в компенсации морального вреда отказали.

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А ранее Life.ru писал, что туалетную бумагу с изображением денег признали оскорблением чувств верующих. На фальшивой купюре, которую предлагалось использовать не по назначению, было нанесено изображение памятника Ярославу Мудрому, который является одним из святых в православии.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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