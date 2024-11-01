Российский суд отказался признать слово «овца» оскорблением
Жительница Перми не смогла в суде доказать, что «овца» — это оскорбление
Суд в Перми отказался считать слово «овца» оскорблением. О курьёзном вердикте сообщают наши коллеги из Mash.
По их данным, истцом выступала местная жительница, которая поссорилась с подругой и, услышав в свой адрес «овца», оскорбилась. Они пошла в суд и затребовала 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, но не тут-то было.
Вердикт оказался не в пользу обиженной истицы. В словаре русской брани этого слова не нашлось, а толковый словарь поясняет, что овца — «жвачное млекопитающее», а в переносном значении— «человек, сбившийся с пути». Словом, на оскорбление не тянет.
«Овцу» признали «оценочным суждением о личности» и в компенсации морального вреда отказали.
А ранее Life.ru писал, что туалетную бумагу с изображением денег признали оскорблением чувств верующих. На фальшивой купюре, которую предлагалось использовать не по назначению, было нанесено изображение памятника Ярославу Мудрому, который является одним из святых в православии.
Kandinsky 3.1 / Life.ru