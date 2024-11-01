Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 17:02

Россиянам объяснили, почему артроз перестал быть болезнью стариков

Ортопед Олейник: Травмы увеличивают шансы заполучить артроз в молодости

Раньше артроз ассоциировался у многих исключительно со старостью, однако в последнее время эта болезнь значительно помолодела. С чем это связано, объяснил травматолог-ортопед Алексей Олейник в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам врача, артроз можно разделить на две категории. В первом варианте он является следствием травмы, а во втором развивается в силу дегенеративных изменений, связанных со старением организма.

«К примеру, пациенты, которые получили внутрисуставные переломы, в будущем могут столкнуться с артрозом. При дегенеративных изменениях у человека появляются боли в суставах, есть дискомфорт и ограничения в движении. В таком случае необходимо обратиться к специалисту», — пояснил медик.

Ревматолог объяснил, как боль в суставах может довести человека до инвалидности
Ревматолог объяснил, как боль в суставах может довести человека до инвалидности

Однако шансы заполучить артроз увеличивают и сильный постоянный стресс, тяжёлый ритм жизни, большие физические нагрузки. Поэтому нередко болезнь диагностируют у молодых людей. Но в таком возрасте проще остановить течение заболевания на той стадии, на которой его выявили.

Ранее россиянам объяснили, как сохранить здоровье коленей. В частности, при плоскостопии нужно избегать ударных нагрузок и правильно подбирать обувь для занятий. Для похудения лучше выбирать ходьбу хотя бы 40–60 минут в день, а не бег. Обращение к врачу потребуется не только при болях и хрустах, но и если сустав припухлый и горячий на ощупь.

Обложка ©

freepik / krakenimages.com

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar