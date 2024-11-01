Россиянам объяснили, почему артроз перестал быть болезнью стариков

Раньше артроз ассоциировался у многих исключительно со старостью, однако в последнее время эта болезнь значительно помолодела. С чем это связано, объяснил травматолог-ортопед Алексей Олейник в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам врача, артроз можно разделить на две категории. В первом варианте он является следствием травмы, а во втором развивается в силу дегенеративных изменений, связанных со старением организма.

«К примеру, пациенты, которые получили внутрисуставные переломы, в будущем могут столкнуться с артрозом. При дегенеративных изменениях у человека появляются боли в суставах, есть дискомфорт и ограничения в движении. В таком случае необходимо обратиться к специалисту», — пояснил медик.

Однако шансы заполучить артроз увеличивают и сильный постоянный стресс, тяжёлый ритм жизни, большие физические нагрузки. Поэтому нередко болезнь диагностируют у молодых людей. Но в таком возрасте проще остановить течение заболевания на той стадии, на которой его выявили.