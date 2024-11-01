Две «‎бизнес-бестии» из Кольчугино обогатились на 11 млн рублей с помощью трюка с сыном

В городе Кольчугино Владимирской области возбудили уголовное дело против экс-заместителя директора и бухгалтера одной из местных фирм. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Две мошенницы из Кольчугино. Фото © Telegram / Сапа

«Обвиняемые, занимая соответственно должности председателя и главного бухгалтера первичной профсоюзной организации одного из промышленных предприятий города, вступив в преступный сговор и используя предоставленную им возможность распоряжаться вверенными им денежными средствами, принадлежащими профсоюзу, совершали их систематическое присвоение», — рассказали в ведомстве предварительную версию следствия.

Для этого предприимчивые женщины придумали нехитрую схему, «посадив на зарплату» в профсоюзе сына одной из них. Ему выдали хорошо оплачиваемую должность, а за работу, на которой он ни разу не появился, исправно начислялась зарплата. «Доить» организацию им удавалось довольно долго, поскольку в общей сложности через него было выведено 11,5 миллиона рублей, отмечает телеграм-канал «Сапа».

Узнав об этом, руководство организации сразу уволило коварных похитительниц, заодно подав иск в городской суд.