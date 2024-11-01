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Регион
1 ноября, 11:25

Путин призвал регионы не забывать про нужды россиян на фоне глобальных проектов

Владимир Путин на встрече с Валентином Коноваловым. Обложка © kremlin

Владимир Путин на встрече с Валентином Коноваловым. Обложка © kremlin

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Хакасия Валентином Коноваловым. Глава государства напомнил, что регионы страны не должны забывать о нуждах россиян в момент достижения крупных проектов.

«У нас сейчас есть острые вопросы, которые занимают всё общественное сознание — я имею в виду и то, что происходит у нас на линии СВО, и есть крупные проекты, мы должны развивать судостроение, авиацию. У нас много глобальных вопросов, но за этим глобализмом ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан», — заявил Путин.

Глава региона в свою очередь доложил президенту о социально-экономической ситуации в республике. Они обсудили вопросы развития здравоохранения, строительной отрасли, реализации национальных проектов и программы комплексного развития сельских территорий.

«Я прошу и вас, и, надеюсь, нас услышат и остальные коллеги в регионах, и не будут забывать про вопросы, которые для текущей жизни людей на самом деле крайне важны и свою актуальность не потеряли», — сказал президент России.

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Ранее отчёт о проделанной работе для главы государства подготовил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Он доложил Путину об успехах в строительной сфере и поделился планами на данную отрасль на ближайшие шесть лет. По словам Хуснуллина, власти РФ продолжат придерживаться комплексного подхода к развитию населённых пунктов и увеличивать темпы строительства.

Наталья Афонина
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