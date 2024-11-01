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1 ноября, 10:21

Путин направил приветствие участникам итогового форума «Сообщество»

Президент России Владимир Путин приветствовал участников итогового форума Общественной палаты (ОП) РФ «Сообщество» и пожелал им успехов. Он отметил, что форум активных граждан проходит в преддверии государственного праздника – Дня народного единства, который символизирует силу сплочённости народа, солидарности и преемственности поколений ради достижения значимых целей.

Путин подчеркнул, что эти незыблемые ценности, а также искреннее стремление к созиданию объединяют участников встречи, среди которых — герои специальной военной операции, представители молодёжных, добровольческих и волонтёрских движений, научных кругов, НКО и бизнеса. Он выразил удовлетворение тем, что участники стремятся внести свой вклад в решение актуальных задач в области образования, экологии, здравоохранения и поддержки защитников Отечества.

Глава государства также отметил, что в Год семьи особое внимание необходимо уделить вопросам демографической политики, охране материнства и детства, а также заботе о многодетных семьях. Он выразил уверенность, что состав участников форума и насыщенная повестка позволят обсудить приоритетные проблемы на высоком экспертном уровне, подвести итоги совместной работы и обменяться опытом.

Форумы «Сообщество» проводятся с 2015 года во всех федеральных округах России с целью выявления и обсуждения проблем развития некоммерческого сектора и поддержки эффективных практик гражданской активности.

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Life.ru

Марина Фещенко
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