Более 80% россиян положительно оценили работу Путина на посту президента

Подавляющее большинство (81%) опрошенных россиян скорее положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% респондентов доверяют ему. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ.

Восемь из десяти (81%) респондентов заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 8% скорее плохо оценивают его работу. На вопрос о доверии главе государства 79% опрошенных дали положительный ответ, 12% респондентов скорее не доверяют Путину.

Более половины (52%) участников исследования считает, что российское правительство работает хорошо, 27% – что оно работает скорее плохо. Шесть из десяти (57%) опрошенных положительно оценили работу премьера Михаила Мишустина, 11% придерживаются противоположного мнения.

Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Почти половина респондентов (43%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 8% – за КПРФ, 10% хотели бы выбрать ЛДПР, по 3% проголосовали бы за "Новых людей", и "Справедливую Россию".

Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведён 25-27 октября 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.