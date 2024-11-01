Армия России ударила по живой силе батальона ВСУ во время сбора личного состава

Армия ВС РФ атаковала подразделения ВСУ в Сумской области. Российские Воздушно-космические силы (ВКС) ударили высокоточным оружием. Об этом сообщает Министерство обороны.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе одного из населённых пунктов Сумской области был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники противника. Координаты цели были переданы лётчикам ВКС России, которые нанесли по ней удар высокоточным оружием», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в момент атаки солдаты ВСУ организовали сбор личного состава батальона. ВКС нанесли точный удар и поразили противника. Это также успешно зафиксировали средства объективного контроля.