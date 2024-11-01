Армия России ударила по живой силе батальона ВСУ во время сбора личного состава
Армия ВС РФ атаковала подразделения ВСУ в Сумской области. Российские Воздушно-космические силы (ВКС) ударили высокоточным оружием. Об этом сообщает Министерство обороны.
«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе одного из населённых пунктов Сумской области был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники противника. Координаты цели были переданы лётчикам ВКС России, которые нанесли по ней удар высокоточным оружием», — сообщили в министерстве.
По данным ведомства, в момент атаки солдаты ВСУ организовали сбор личного состава батальона. ВКС нанесли точный удар и поразили противника. Это также успешно зафиксировали средства объективного контроля.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли сверхточный удар по гаубице американского производства М198. Бойцы России подвили вооружение в ДНР с помощью одного удара. Удачную атаку произвела 25-я общевойсковая армия группировки войск «Запад».
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