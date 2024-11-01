Генпрокуратура захотела проверять посты россиян в соцсетях

Публикации в социальных сетях, мессенджерах и на других подобных ресурсах могут стать поводом для проверок на предмет соблюдения российского законодательства. С такой инициативой выступила Генеральная прокуратура РФ, проект соответствующего приказа размещён на портале правовых актов.

«В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и иных доступных источниках», — говорится в тексте.

Если документ будет утверждён, то для его исполнения будут внесены поправки в приказ генерального прокурора №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 2007 года.