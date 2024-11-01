Удалёнщикам в Казахстане теперь нужна виза «‎кочевника»

Иностранные туристы для поездки в Казахстан топерь должны получить новую визу Neo Nomad «современных кочевников», если они собираются путешествовать и трудиться удалённо. Об этом рассказали в министерстве туризма и спорта республики со ссылкой на поручение президента Касым-Жомарта Токаева.

«Введён новый тип визы Neo Nomad. Эта виза предназначена для так называемых современных кочевников — зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удалённо. Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии», — отметили в Минтуризма.

В министерстве объяснили, что с такой визой туристы смогут оставаться в Казахстане до одного года, не теряя должности в зарубежных организациях. Чтобы получить Neo Nomad иностранец должен доказать наличие стабильного дохода в размере не менее $3 тысяч за пределами Казахстана. Медицинская страховка и справка о несудимости также должны быть представлены.

Ориентиром визы являются сотрудники, работающие онлайн. В Минтуризме полагают, что внедрение визового режима будет приносить ежегодно 3 млрд тенге ($6,8 млн).