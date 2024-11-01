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1 ноября, 12:45

Росавиация: Аэропорты московского региона работают в штатном режиме

Воздушные гавани московского региона работают без ограничений на 15:25 по Москве. Об этом в личном телеграм-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко, призвав доверять только официальной информации.

«Аэропорты московского региона на 15:25 МСК работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы. Прошу представителей СМИ и общественности доверять официальным источникам информации», — говорится в его посте.

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Напомним, ранее появились сообщения о введении плана «Ковёр» в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском из-за угрозы атаки беспилотника. Причиной стало предупреждение администрации города Раменское о приближающемся со стороны Калужской области БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Telsek

Юрий Лысенко
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