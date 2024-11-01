План «Ковёр» введён в аэропортах Москвы из-за летящего со стороны Калуги БПЛА
План «Ковёр» введён в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский
План «Ковёр» введён в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в связи с угрозой атаки БПЛА. Решение принято после предупреждения властей подмосковного Раменского о летящем со стороны Калужской области беспилотнике.
Воздушные гавани Москвы временно не принимают и не отправляют авиарейсы, пишет SHOT.
Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Ограничения были сняты в тот же день.Также ограничения на приём и отправку самолётов были введены в международном аэропорту Гагарин в Саратове в связи с угрозой налёта украинских БПЛА. Но и их довольно быстро отменили.