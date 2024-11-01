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1 ноября, 12:04

План «Ковёр» введён в аэропортах Москвы из-за летящего со стороны Калуги БПЛА

План «Ковёр» введён в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

План «Ковёр» введён в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в связи с угрозой атаки БПЛА. Решение принято после предупреждения властей подмосковного Раменского о летящем со стороны Калужской области беспилотнике.

Воздушные гавани Москвы временно не принимают и не отправляют авиарейсы, пишет SHOT.

Пассажиры с билетами за 80 тысяч не попали на рейсы из-за коллапса в аэропорту Елизово
Пассажиры с билетами за 80 тысяч не попали на рейсы из-за коллапса в аэропорту Елизово

Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Ограничения были сняты в тот же день.Также ограничения на приём и отправку самолётов были введены в международном аэропорту Гагарин в Саратове в связи с угрозой налёта украинских БПЛА. Но и их довольно быстро отменили.

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Андрей Бражников
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