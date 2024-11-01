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1 ноября, 18:18

Виктория Дайнеко похвасталась фигурой после 1,5 лет похудения

Виктория Дайнеко продемонстрировала результаты похудения. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

Виктория Дайнеко продемонстрировала результаты похудения. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко поделилась с подписчиками результатами своих усилий по похудению. Фотографии с отдыха российская артистка опубликовала у себя на странице в социальной сети.

Виктория Дайнеко продемонстрировала результаты похудения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

Виктория Дайнеко продемонстрировала результаты похудения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

«Проверяем фигуру сейчас и 1,5 года назад в одном и том же купальнике. Мне кажется или что-то изменилось? Целлюлит закрашивать лень, ну зато у вас будет повод почувствовать себя ещё красивее», — написала она.

Виктория Дайнеко продемонстрировала результаты похудения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

Виктория Дайнеко продемонстрировала результаты похудения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

Дайнеко добавила, что не использовала препаратов для похудения, хотя один из врачей очень рекомендовал этот способ. По словам певицы, она просто упорядочила график приёма пищи, а также компенсировала дефицит витаминов и восстановила гормональный баланс.

Виктория Дайнеко продемонстрировала результаты похудения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

Виктория Дайнеко продемонстрировала результаты похудения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

В начале месяца Виктория Дайнеко поделилась трагической историей из прошлого: у певицы при положительном резус-факторе случился выкидыш из-за её редкой группы крови — четвёртой отрицательной. Артистка тяжело переживала случившееся. Позже врачи объяснили ей, какую важность играет группа крови женщины во время беременности.

Виктория Дайнеко разрыдалась перед концертом для бойцов СВО
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Юрий Лысенко
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