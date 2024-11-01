Медведев: Обязательства России перед гражданами остаются приоритетом

Россия должна помнить об обязательствах перед гражданами. Стране необходимо работать ради народа, даже если у государства сейчас непростые времена. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.

«Это обязательства страны перед гражданами, и они остаются приоритетом, несмотря на самые сложные обстоятельства. А страна наша сейчас находится, безусловно, в весьма сложном периоде своего развития», — сказал политик.

Он также добавил, что правительство и партии уже учли средства из бюджета России, которые направят на социальную сферу страны.