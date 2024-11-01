Медведев: Обязательства России перед гражданами остаются приоритетом
Россия должна помнить об обязательствах перед гражданами. Стране необходимо работать ради народа, даже если у государства сейчас непростые времена. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.
«Это обязательства страны перед гражданами, и они остаются приоритетом, несмотря на самые сложные обстоятельства. А страна наша сейчас находится, безусловно, в весьма сложном периоде своего развития», — сказал политик.
Он также добавил, что правительство и партии уже учли средства из бюджета России, которые направят на социальную сферу страны.
Ранее о том, что народ — главный признак любого государства, заявил президент России Владимир Путин. Он встретился с главой Республики Хакасия Валентином Коноваловым и сказал, что никто из регионов страны не должен забывать о нуждах россиян в момент достижения крупных проектов.
Life.ru