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Регион
1 ноября, 13:49

Медведев: Обязательства России перед гражданами остаются приоритетом

Россия должна помнить об обязательствах перед гражданами. Стране необходимо работать ради народа, даже если у государства сейчас непростые времена. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.

«Это обязательства страны перед гражданами, и они остаются приоритетом, несмотря на самые сложные обстоятельства. А страна наша сейчас находится, безусловно, в весьма сложном периоде своего развития», — сказал политик.

Он также добавил, что правительство и партии уже учли средства из бюджета России, которые направят на социальную сферу страны.

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Ранее о том, что народ — главный признак любого государства, заявил президент России Владимир Путин. Он встретился с главой Республики Хакасия Валентином Коноваловым и сказал, что никто из регионов страны не должен забывать о нуждах россиян в момент достижения крупных проектов.

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Life.ru

Наталья Афонина
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