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Регион
1 ноября, 13:55

В Китае ввели выплаты за брак, если невеста моложе 35 лет

«Пэнпай»: В провинции Китая будут платить за брак, если невеста младше 35 лет

Правительство города Люйлян в китайской провинции Шаньси сообщило, что будет выдавать 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) парам за первый брак, если невеста не старше 35 лет. Это нововведение связано с падением числа браков и рождаемости в регионе: в 2005 году на 1 тысячу жителей приходилось в среднем 13,61 новорождённых, а в 2023 году — всего 6,6.

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В администрации города пояснили, что возрастное ограничение введено для того, чтобы молодые семьи могли успеть завести детей. В этом случае они смогут получить дополнительные выплаты: 2 тысячи юаней (около 27 тысяч рублей) — за первого ребёнка, 5 тысяч юаней — (около 68 тысяч рублей) за второго и 8 тысяч юаней (около 108 тысяч рублей) — за третьего малыше.

По информации издания, как минимум два других китайских города уже приняли аналогичные меры, предоставляя молодожёнам материальную помощь в размере 1 тысячи юаней (около 13 тысяч рублей).

Как известно, современный Китай сталкивается с серьёзными демографическими проблемами, такими как гендерный дисбаланс и старение населения. Одной из причин этого явилось введение в конце 1970-х годов политики «одна семья - один ребёнок», которая ограничивала количество детей в семьях городов до одного, а в деревнях разрешала иметь двух детей, если первым был девочка.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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