«Это глубоко противно!» Представитель России раскрыл причину ухода из МВФ
Представитель России Можин заявил, что уходит из МВФ из-за хамства и оскорблений
Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин поделился, что часто сталкивался с хамством и оскорблениями на заседаниях Совета директоров МВФ. Именно поэтому он попросил о замене и предпочёл уйти из фонда.
«Мне хамят на заседаниях Совета директоров, оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но всё это глубоко противно», — заявил директор в заключительном интервью «РИА Новости».
Можин признался, что рад уйти с должности исполнительного директора, так как видеть, что сейчас происходит в фонде, ему неприятно.
Ранее запланированные консультации между Москвой и Международным валютным фондом были отложены на неопределённый срок. Российская сторона была готова к началу переговоров 16 сентября, но консультации были прерваны по инициативе фонда.