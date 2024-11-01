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1 ноября, 14:28

«Это глубоко противно!» Представитель России раскрыл причину ухода из МВФ

Представитель России Можин заявил, что уходит из МВФ из-за хамства и оскорблений

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин поделился, что часто сталкивался с хамством и оскорблениями на заседаниях Совета директоров МВФ. Именно поэтому он попросил о замене и предпочёл уйти из фонда.

«Мне хамят на заседаниях Совета директоров, оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но всё это глубоко противно», — заявил директор в заключительном интервью «РИА Новости».

Можин признался, что рад уйти с должности исполнительного директора, так как видеть, что сейчас происходит в фонде, ему неприятно.

Ранее запланированные консультации между Москвой и Международным валютным фондом были отложены на неопределённый срок. Российская сторона была готова к началу переговоров 16 сентября, но консультации были прерваны по инициативе фонда.

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Wikipedia/International Monetary Fund

Алена Пенчугина
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