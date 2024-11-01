«Это глубоко противно!» Представитель России раскрыл причину ухода из МВФ

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин поделился, что часто сталкивался с хамством и оскорблениями на заседаниях Совета директоров МВФ. Именно поэтому он попросил о замене и предпочёл уйти из фонда.

«Мне хамят на заседаниях Совета директоров, оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но всё это глубоко противно», — заявил директор в заключительном интервью «РИА Новости».

Можин признался, что рад уйти с должности исполнительного директора, так как видеть, что сейчас происходит в фонде, ему неприятно.