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1 ноября, 14:30

В Якутии легковушка протаранила школьный микроавтобус, один человек погиб

ДТП под Якутском. Обложка © Telegram / Столичная Госавтоинспекция

ДТП под Якутском. Обложка © Telegram / Столичная Госавтоинспекция

В Якутии школьный микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе вблизи села Тулагино, в результате аварии погиб один человек, трое детей пострадали. О ДТП сообщили в региональном МЧС.

ДТП под Якутском. Фото © Telegram / Столичная Госавтоинспекция

ДТП под Якутском. Фото © Telegram / Столичная Госавтоинспекция

ДТП под Якутском. Фото © Telegram / Столичная Госавтоинспекция

ДТП под Якутском. Фото © Telegram / Столичная Госавтоинспекция

«На автодороге Якутск – Намцы в районе села Тулагино произошло ДТП с участием автомобилей Газель-микроавтобус и Тойота Премио. Есть пострадавшие», — говорится в тексте.

В Газели находилось 10 человек, среди них восемь детей, в иномарке — водитель и пассажир. По данным Госавтоинспекции Якутска, легковушка выехала на встречную полосу на большой скорости, что и привело к столкновению. Как уточняется, погиб пассажир иномарки, а троим детям из микроавтобуса потребовалась медицинская помощь.

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Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами ДТП с участием трёх автомобилей в Нижегородской области. По данным МЧС России, погибшими оказались водитель одной из машин и его 15-летний сын.

Татьяна Миссуми
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