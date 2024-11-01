В Якутии легковушка протаранила школьный микроавтобус, один человек погиб

В Якутии школьный микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе вблизи села Тулагино, в результате аварии погиб один человек, трое детей пострадали. О ДТП сообщили в региональном МЧС.

ДТП под Якутском. Фото © Telegram / Столичная Госавтоинспекция

ДТП под Якутском. Фото © Telegram / Столичная Госавтоинспекция

«На автодороге Якутск – Намцы в районе села Тулагино произошло ДТП с участием автомобилей Газель-микроавтобус и Тойота Премио. Есть пострадавшие», — говорится в тексте.

В Газели находилось 10 человек, среди них восемь детей, в иномарке — водитель и пассажир. По данным Госавтоинспекции Якутска, легковушка выехала на встречную полосу на большой скорости, что и привело к столкновению. Как уточняется, погиб пассажир иномарки, а троим детям из микроавтобуса потребовалась медицинская помощь.