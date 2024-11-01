Ирландский журналист разоблачил «фальшивых грузин» на митинге в Тбилиси

На протестах в Тбилиси были замечены «фальшивые грузинские протестующие». Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. Он отметил, что задал несколько вопросов этим участникам акции. Они ответили ему на английском, но признались, что прилетели из Италии.

Ирландский журналист Чей Боуз нашёл в Тбилиси фальшивых протестующих. Видео © Х / BowesChay

Журналист поинтересовался у протестующих, считают ли они выборы в Грузии справедливыми, на что одна из женщин трижды подтвердила свою позицию. Однако позже те же участники протестов изменили свое мнение и начали утверждать, что в выборы якобы вмешалась Россия.