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1 ноября, 14:17

Ирландский журналист разоблачил «фальшивых грузин» на митинге в Тбилиси

Ирландский журналист Боуз нашёл в Тбилиси фальшивых протестующих

На протестах в Тбилиси были замечены «фальшивые грузинские протестующие». Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. Он отметил, что задал несколько вопросов этим участникам акции. Они ответили ему на английском, но признались, что прилетели из Италии.

Ирландский журналист Чей Боуз нашёл в Тбилиси фальшивых протестующих. Видео © Х / BowesChay

Журналист поинтересовался у протестующих, считают ли они выборы в Грузии справедливыми, на что одна из женщин трижды подтвердила свою позицию. Однако позже те же участники протестов изменили свое мнение и начали утверждать, что в выборы якобы вмешалась Россия.

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Напомним, что на парламентских выборах в Грузии, которые состоялись 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за поддержание отношений с Россией и против антироссийских санкций. Оппозиция с этим не согласилась и вывела на улицы несогласных.

Обложка ©

Х / BowesChay

Алексей Берковиц
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