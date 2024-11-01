Ирландский журналист разоблачил «фальшивых грузин» на митинге в Тбилиси
Ирландский журналист Боуз нашёл в Тбилиси фальшивых протестующих
На протестах в Тбилиси были замечены «фальшивые грузинские протестующие». Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. Он отметил, что задал несколько вопросов этим участникам акции. Они ответили ему на английском, но признались, что прилетели из Италии.
Ирландский журналист Чей Боуз нашёл в Тбилиси фальшивых протестующих. Видео © Х / BowesChay
Журналист поинтересовался у протестующих, считают ли они выборы в Грузии справедливыми, на что одна из женщин трижды подтвердила свою позицию. Однако позже те же участники протестов изменили свое мнение и начали утверждать, что в выборы якобы вмешалась Россия.
Напомним, что на парламентских выборах в Грузии, которые состоялись 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за поддержание отношений с Россией и против антироссийских санкций. Оппозиция с этим не согласилась и вывела на улицы несогласных.
Х / BowesChay