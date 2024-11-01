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1 ноября, 14:41

Во Львове забыли прикрепить вагон к ночному пассажирскому поезду до Киева

В украинском Львове к междугороднему поезду Черновцы — Киев забыли прикрепить вагон, из-за чего людям, у которых в билетах он был указан, пришлось ехать в тамбурах. Об этом рассказала одна из пассажирок.

Во Львове потеряли вагон к пассажирскому ночному поезду до Киева. Видео © Telegram / УНИАН

Девушка заявила, что о проблемах заранее никто не предупредил — около 40 пассажиров просто не смогли найти свой вагон, когда поезд прибыл к платформе Львовского вокзала, потому что его забыли вписать в ночной маршрут. В результате людям предложили стоять в тамбурах в других вагонах на протяжении всей поездки.

«Нас просто загнали в оставшиеся вагоны, стоять в тамбурах и ждать непонятно чего. «Мы невиноваты, так получилось». Скажите, пожалуйста, это вообще нормально? Забыть про 40 человек и целый вагон ночного поезда из Львова до Киева!» — пишет автор ролика.

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Ранее Life.ru рассказывал о необычном происшествии с поездом в американском Чикаго. Там остановившийся в ожидании пересадки товарняк бойко начали грабить по меньшей мере 12 человек. Прибывшая на место по вызову полиция смогла задержать шестерых преступников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Suprun Vitaly

Юрий Лысенко
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