Во Львове забыли прикрепить вагон к ночному пассажирскому поезду до Киева
В украинском Львове к междугороднему поезду Черновцы — Киев забыли прикрепить вагон, из-за чего людям, у которых в билетах он был указан, пришлось ехать в тамбурах. Об этом рассказала одна из пассажирок.
Во Львове потеряли вагон к пассажирскому ночному поезду до Киева. Видео © Telegram / УНИАН
Девушка заявила, что о проблемах заранее никто не предупредил — около 40 пассажиров просто не смогли найти свой вагон, когда поезд прибыл к платформе Львовского вокзала, потому что его забыли вписать в ночной маршрут. В результате людям предложили стоять в тамбурах в других вагонах на протяжении всей поездки.
«Нас просто загнали в оставшиеся вагоны, стоять в тамбурах и ждать непонятно чего. «Мы невиноваты, так получилось». Скажите, пожалуйста, это вообще нормально? Забыть про 40 человек и целый вагон ночного поезда из Львова до Киева!» — пишет автор ролика.
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