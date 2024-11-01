Загадочный остров Месяцева таинственно исчез в Арктике
На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике окончательно исчез остров Месяцева
Остров Месяцева в 2021 году. Фото © Александра Барымова/Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова
Загадочный остров Месяцева полностью растаял в Арктике, заметить это смогли благодаря спутниковым снимкам архипелага Земля Франца-Иосифа. Несколько лет проектная группа «РИСКСАТ» изучала объект, сообщает Русское географическое общество.
«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», — отметил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.
По словам учёных, этот остров образовался до 1995 года в результате таяния ледника. Ещё в августе 2015 года его площадь составляла около 53 га, однако спустя всего 9 лет от него осталось всего 3 га. Причина, почему остров Месяцева окончательно исчез, кроется в потеплении климата, которое привело к таянию ледников и повышению уровня моря.
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