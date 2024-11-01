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1 ноября, 14:50

Загадочный остров Месяцева таинственно исчез в Арктике

На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике окончательно исчез остров Месяцева

Остров Месяцева в 2021 году. Фото © Александра Барымова/Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова

Остров Месяцева в 2021 году. Фото © Александра Барымова/Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова

Загадочный остров Месяцева полностью растаял в Арктике, заметить это смогли благодаря спутниковым снимкам архипелага Земля Франца-Иосифа. Несколько лет проектная группа «РИСКСАТ» изучала объект, сообщает Русское географическое общество.

«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», — отметил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.

По словам учёных, этот остров образовался до 1995 года в результате таяния ледника. Ещё в августе 2015 года его площадь составляла около 53 га, однако спустя всего 9 лет от него осталось всего 3 га. Причина, почему остров Месяцева окончательно исчез, кроется в потеплении климата, которое привело к таянию ледников и повышению уровня моря.

На архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял полуостров
На архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял полуостров

Ранее Life.ru рассказали о ещё одном страшном последствии изменения климата — неконтролируемой вулканической активности в Исландии. Ледники, покрывающие около 10% территории Исландии, служат естественным барьером для вулканов, но их таяние ослабляет давление на земную кору.

Алена Пенчугина
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