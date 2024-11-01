Загадочный остров Месяцева таинственно исчез в Арктике

По словам учёных, этот остров образовался до 1995 года в результате таяния ледника. Ещё в августе 2015 года его площадь составляла около 53 га, однако спустя всего 9 лет от него осталось всего 3 га. Причина, почему остров Месяцева окончательно исчез, кроется в потеплении климата, которое привело к таянию ледников и повышению уровня моря.