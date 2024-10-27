Природный барьер тает: Исландия рискует столкнуться с мощными извержениями вулканов

Изменение климата может вызвать неконтролируемую вулканическую активность в Исландии, сообщает Reuters. Вулканолог Исландского метеорологического управления Мишель Паркс подчеркнула, что точный срок такого события сложно предсказать, и оно может произойти как через десятилетия, так и раньше.

Ледники, покрывающие около десяти процентов территории Исландии, служат естественным барьером для вулканов, но их таяние ослабляет давление на земную кору. Отмечается, что после таяния ледников 10–15 тысяч лет назад частота извержений в Исландии увеличилась в десятки раз, и сейчас условия для подобных процессов снова становятся реальными.