Природный барьер тает: Исландия рискует столкнуться с мощными извержениями вулканов
Изменение климата угрожает неконтролируемым извержением вулканов в Исландии
Вулкан в Исландии. Обложка © flickr / Igor Sorokin
Изменение климата может вызвать неконтролируемую вулканическую активность в Исландии, сообщает Reuters. Вулканолог Исландского метеорологического управления Мишель Паркс подчеркнула, что точный срок такого события сложно предсказать, и оно может произойти как через десятилетия, так и раньше.
Ледники, покрывающие около десяти процентов территории Исландии, служат естественным барьером для вулканов, но их таяние ослабляет давление на земную кору. Отмечается, что после таяния ледников 10–15 тысяч лет назад частота извержений в Исландии увеличилась в десятки раз, и сейчас условия для подобных процессов снова становятся реальными.
Накапливающаяся под корой магма может ускорить глобальное потепление и повлиять на скорость таяния ледников, повышая риск извержений не только в Исландии, но и по всему миру.
Ранее вулкан Карымская Сопка на Восточном хребте полуострова Камчатка выбросил пепел на высоту 2,5 километра. А 7 июля на Сицилии проснулся вулкан Этна. Извержение повторилось 17 июля, тогда из кратера Ворагин ключом била лава.