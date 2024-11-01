Звёзды не пришли на прощание с актрисой сериалов «Пятая стража» и «Склифосовский»
В Москве простились с актрисой «Склифосовского» Ивановой, звёзды не пришли
Татьяна Иванова. Фото © Московский областной театр драмы и комедии
Умерла заслуженная артистка России, сыгравшая в сериале «Склифосовский», Татьяна Иванова ушла из жизни в возрасте 77 лет. Как сообщила пресс-служба её родного Московского областного театра драмы и комедии, её не стало 28 октября, а 31 октября звезду проводили в последний путь.
Памяти актрисы Татьяной Ивановой. Видео © Телеграм / МосОблДрама
Церемония прощания прошла незаметно, не заинтересовав звёздных коллег Ивановой, с которыми она снялась в сериалах «Пятая стража», «Версия», «Зинка-москвичка» и «Склифосовский». Проводили актрису в окружении семьи и самых близких коллег по театру.
Накануне стало известно, что актрису из фильма «Брат» Лидию Доротенко экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко. Работники социальных служб вызвали врачей, заметив, что она бродит по улицам в неопрятном виде.