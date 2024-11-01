Актриса Раиса Рязанова призналась, что винит себя в смерти сына

Советская и российская актриса театра и кино, звезда фильма «Москва слезам не верит» и настоящая народная любимица Раиса Рязанова отметила 80-летний юбилей. Накануне праздника она открыла двери своей квартиры в центре Москвы для журналистов после трагической утраты сына.

Четыре года назад актриса потеряла своего единственного наследника, и до сих пор не может оправиться от этого горя. Её сын, Данила Перов, пошёл по её стопам и учился в Школе-студии МХАТ. После окончания института он работал в театрах «МодернЪ» и «Содружество актеров Таганки», а в 2012 году получил звание заслуженного артиста. Раиса Ивановна надеялась, что Данила достигнет больших высот в карьере и сыграет свою главную роль, но его жизнь трагически прервал тромб. У Рязановой остался внук Андрей, которому 33 года, и он также стал актёром.

Портрет покойного сына Данилы Перова на столике в квартире у матери Раисы Рязановой. Кадр из передачи «Малахов" / smotrim.ru

Актриса пригласила к себе домой Андрея Малахова и поделилась, что у нее есть уголок памяти о Даниле, где стоят его портрет и личные вещи. Она призналась, что очень тяжело переживает утрату:

«Я чувствую себя виноватой, хотя это был тромб. Он не дожил, его не вернуть. Знаешь, когда я приезжала на вокзал, он всегда встречал меня… А сейчас некому», — рассказала Раиса Рязанова.

Сразу после трагедии Рязановой пришлось продолжать работать – её ждали спектакли и съёмки. Во время церемонии прощания она не могла осознать происходящее.

«После похорон сына на четвертый день должен был состояться спектакль с танцами и шутками. Мне коллега потом сказала: «Вы были в чёрного цвета». Но я благодарна, что никто не задавал вопросов и не отвлекал от выступления», — отметила актриса.