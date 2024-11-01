Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 15:06

Копенгаген навлёк гнев Москвы репортажем у «Почты России» под Курском с бойцами ВСУ

Посольство РФ требует у датского канала TV2 разъяснений из-за нарушения границы

Здание российского посольства в Копенгагене. Фото © Telegram / Russian Embassy in Denmark

Здание российского посольства в Копенгагене. Фото © Telegram / Russian Embassy in Denmark

Российское посольство в Копенгагене потребовало от властей объяснить факт нарушения границы датскими журналистами с телеканала TV2. Недавно они выпустили репортаж из Курской области. Об этом диппредставительство сообщает в своём телеграм-канале.

«TV2 использовало в этом репортаже собственную фотографию украинского солдата у отделения «Почты России». Посольство требует дать разъяснения по поводу появления такой фотографии и действий датских журналистов. Незаконное пересечение госграницы России является уголовным преступлением», — сказано в публикации.

Российские дипломаты указали, что из репортажа даже не удосужились убрать нацистскую символику. Там обратили внимание на то, что в съёмках принимали участие военнослужащие ВСУ с фашистскими наколками и нашивками.

Американская пресса поведала о зверствах укро-воинов на Курской земле
Американская пресса поведала о зверствах укро-воинов на Курской земле

Ранее ФСБ возбудила уголовные дела в отношении журналистов из Швейцарии и Франции, проникших в Курскую область вместе с украинскими силами вторжения. Им грозит до пяти лет тюремного заключения за незаконное пересечение границы.

Владимир Озеров
  • Новости
  • дания
  • Ситуация в Курской области
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar