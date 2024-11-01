Копенгаген навлёк гнев Москвы репортажем у «Почты России» под Курском с бойцами ВСУ

Российское посольство в Копенгагене потребовало от властей объяснить факт нарушения границы датскими журналистами с телеканала TV2. Недавно они выпустили репортаж из Курской области. Об этом диппредставительство сообщает в своём телеграм-канале.

«TV2 использовало в этом репортаже собственную фотографию украинского солдата у отделения «Почты России». Посольство требует дать разъяснения по поводу появления такой фотографии и действий датских журналистов. Незаконное пересечение госграницы России является уголовным преступлением», — сказано в публикации.

Российские дипломаты указали, что из репортажа даже не удосужились убрать нацистскую символику. Там обратили внимание на то, что в съёмках принимали участие военнослужащие ВСУ с фашистскими наколками и нашивками.