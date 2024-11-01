Не только вкусно, но и полезно: Россиянам представили здоровое меню на каждый день

Россиянкам, которые постоянно ломают голову над тем, что приготовить родным на завтрак, обед или ужин, пришли на помощь. Эндокринолог Екатерина Янг составила не просто полезное, но и разнообразное меню на каждый день. Оно основано на принципах здорового и вкусного питания, пишет РИА «ФедералПресс».

Теперь не придётся ничего придумывать. Стоит только заглянуть в список, выбрать блюдо по душе и приготовить его. В здоровом меню есть полноценный рацион: мясной день, рыбный день, постный день. Врач также позаботилась о сладкоежках, представив целый ряд необычных и полезных десертов.

«Можно так же вкусно и разнообразно питаться, используя полезные и сезонные продукты, делая вклад в своё здоровье и долголетие, профилактику опасных заболеваний», — отметила эксперт.

В частности, Янг предлагает приготовить российским хозяйкам солянку с потрохами, омлет с зеленью и беконом в болгарском перце, плов с курицей и тыквой, гречневые оладушки с топлёным молоком и многое другое.